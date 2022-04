Auch wenn das Wetter gerade nicht dazu einlädt: Die Motorrad-Saison startet, und mit ihr die Lärmbelästigung an der B500. Denn einige Zweiradfahrer nehmen kaum Rücksicht auf die Anwohner in Baden-Baden und fahren hochtourig hoch in den Schwarzwald. Das soll sich jetzt ändern – mit einem Hinweisschild am Ortsausgang für die Veernünftigen – und einem neuen Blitzer für die anderen. Ob das was bringt? Martin Besinger