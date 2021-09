Stabwechsel beim Kommando Spezialkräfte KSK

Der neue Kommandeur der Elitetruppe der Bundeswehr, Ansgar Meyer, wird am Donnerstag offiziell in sein Amt eingeführt. Der General tritt die Nachfolge des bisherigen Kommandanten Markus Kreitmayr an. Der 56-jährige Meyer bringt Erfahrungen aus Auslandseinsätzen mit. Zuletzt war Meyer Befehlshaber des deutschen Kontingents in Afghanistan. Aufgabe des neuen KSK-Chefs wird es unter anderem sein, die derzeit laufende interne Reform der Spezialkräfte erfolgreich zu beenden. Die Truppe war wegen rechtsradikaler Vorgänge und Unregelmäßigkeiten im Umgang mit Munition in die Kritik geraten. Gegen Ex-Kommandeur Kreitmayr läuft in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung.