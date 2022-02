Stabile Corona-Lage am Klinikum

Trotz steigender Corona-Infektionszahlen ist die Lage am Städtischen Klinikum Karlsruhe weiterhin stabil. Insgesamt liegen im Klinikum derzeit rund 30 Personen mit Covid oder wegen Covid-Verdachts. Drei von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt. Unter den Patienten befinden sich aktuell auch neun Kinder und Jugendliche, mehr als bei früheren Infektionswellen. Nach Ansicht des medizinischen Geschäftsführers liegt das einerseits an der großen Infektionszahl, andererseits scheine Omikron aggressiver auf Kinder zu wirken als frühere Virusvarianten. Weil viele Mitarbeiter derzeit erkrankt oder in Quarantäne sind, kommt es zu personellen Engpässen. Dennoch sei die Lage auf den Intensivstationen so entspannt, dass wieder mehr Operationen stattfinden können.