Angesichts der zugespitzten Krise am Badischen Staatstheater will der Verwaltungsrat laufende Ermittlungen abwarten. Die Behörden ermitteln inzwischen wegen Sexualdelikten und Untreue.

Das baden-württembergische Kunstministerium setzt weiterhin auf die Umsetzung angekündigter Maßnahmen. Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) hatte Mitte Juli als Verwaltungsratsvorsitzende des Theaters ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem der Führungsstil des scharf kritisierten Intendanten Spuhler verbessert werden soll.

Das Paket befinde sich in der Umsetzung, heißt es aus dem Ministerium auf SWR-Anfrage. Man wolle den Ermittlungen nicht vorgreifen, betreffende Personen würden zur Verantwortung gezogen.

Stadt äußert sich nicht

Ein Sprecher der Stadt Karlsruhe lehnte eine Stellungnahme zur Situation von Intendant Spuhler mit Verweis auf laufende Ermittlungen ab. Am Freitag wolle sich der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), zu den Untreueermittlungen äußern.

Vorwurf: Vergewaltigung nach Premierenfeier

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat gegenüber dem SWR bestätigt, dass sie bereits im März beim Amtsgericht beziehungsweise Schöffengericht eine Anklage wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Körperverletzung und sexueller Belästigung eingereicht hat. Die Tat sei mutmaßlich Anfang 2019 nach einer Premierenfeier geschehen.

Der Beschuldigte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu dem Zeitpunkt ein Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters, aber nicht in leitender Funktion. Das Opfer sei männlich. Mehr wollte die Staatsanwaltschaft zur Identität des Opfers nicht sagen. Noch sei nicht entschieden, ob das Hauptverfahren eröffnet wird, sagte die Pressesprecherin des Amtsgerichts Karlsruhe.

Verdacht wegen Verbreitung pornografischer Bilder

Die Führung des Badischen Staatstheaters gerät durch diesen Fall weiter unter Druck. Erst gestern wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen einen ehemaligen, leitenden Mitarbeiter Ermittlungen wegen des Verdachts der Verbreitung pornografischer Schriften eingeleitet hat.

Staatsanwaltschaft ermittelt - Mitarbeiter entlassen

Konkret geht es offenbar darum, dass der Mitarbeiter jungen Männern gegen ihren Willen Nacktfotos geschickt haben soll. Außerdem erfuhr der SWR in persönlichen Gesprächen und durch Chatverläufe, dass der Mitarbeiter immer wieder versucht hat, sich mit den jungen Männern zu treffen und irgendwelche Auszieh-Spiele vorgeschlagen hat. Gegen diesen Mitarbeiter ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Es sollen Zeugen vernommen und dann entschieden werden, ob Anklage erhoben wird oder nicht.

Das Badische Staatstheater hat den betreffenden Mitarbeiter schon vor einem Monat freigestellt und dann offenbar entlassen – was das Theater aber bis jetzt immer noch nicht offiziell bestätigt hat.

Ermittlungen gegen Intendanten

Zudem wurde ein zunächst 2018 eingestelltes Ermittlungsverfahren Ende letzten Jahres wieder aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft nennt zwar keine Namen und spricht nur von einem leitenden Mitarbeiter. Aber dem SWR liegt ein Schriftverkehr vor, aus dem der Name des Generalintendanten Peter Spuhler hervorgeht. Es geht um den Verdacht der Untreue.

Der Beschuldigte soll, so der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, einen leitenden Mitarbeiter frühzeitig von Teilen seiner Aufgaben entbunden haben, so dass dieser für sein Gehalt keine adäquaten Leistungen mehr erbringen konnte. Das heißt, damit wären Gelder der öffentlichen Hand veruntreut worden – das heißt aber eben nicht, dass Peter Spuhler sich etwa selbst bereichert hat. In dem Ermittlungsverfahren gibt es aktuell noch keine neuen Erkenntnisse.