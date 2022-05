In Pforzheim ermittelt der Staatsschutz wegen pro-russischer Flugblätter. Ein gutes Dutzend wurde in der Innenstadt in Briefkästen geworfen. Neben Pro-Putin-Slogans werde darauf auch zur Ermordung von Politikern aufgerufen, teilte die Polizei mit. Sie geht derzeit von einem Einzeltäter aus. Schon zuvor waren an verschiedenen Gebäuden in der Innenstadt - darunter am Theater - Schmierereien wie die Worte "Ukraine Nazi" aufgetaucht. Auch hier sei der Staatsschutz eingeschaltet.