Staatsanwaltschaft: Kein unverhältnismäßiges Vorgehen der Polizei gegen Querdenken-Szene

Die Karlsruher Staatsanwaltschaft sieht bei einer Aktion gegen die sogenannte Querdenken-Szene kein unverhältnismäßiges Vorgehen der Sicherheitskräfte. Vergangenen Mittwoch hatte es Durchsuchungen in Ettlingen, Malsch und Remchingen gegeben. Die Durchsuchungen fanden bei zwei mutmaßlichen Querdenkern statt. Einer von ihnen warf der Polizei anschließend in einem Video brachiales Vorgehen vor. Statt zu klingeln, hätten die Einsatzkräfte die Terassentür eingeschlagen. Zudem hätte man ihn während der Durchsuchung spärlich bekleidet im Durchzug sitzen lassen. Laut einem Sprecher der Karlsruher Staatsanwaltschaft wurden die Verhältnismäßigkeits-Aspekte vor dem Einsatz geprüft. Wegen jüngster Ereignisse, wie beispielsweise den Schüssen eines mutmaßlichen Reichsbürgers auf Polizisten in Boxberg, seien die Sicherheitsbehörden jedoch sensibilisiert. Auch beim Einsatz am Mittwoch stand deswegen die maximale Sicherheit der Beteiligten im Vordergrund.