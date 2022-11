Prozess um ermordetes Mädchen in Baden-Baden: Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich

Im Prozess um den Mord an einem sechsjährigen Mädchen vor dem Baden-Badener Landgericht hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten gefordert.

Die Staatsanwaltschaft fordert außerdem die "Feststellung der besonderen Schwere der Schuld", wodurch eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen wäre. Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft vor dem Baden-Badener Landgericht erfolgte unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Mutter des getöteten Mädchen sagt unter Tränen aus

Im Laufe des Verhandlungstages sagte auch die Mutter des ermordeten sechsjährigen Mädchens aus. Sie wurde per Videoübertragung in den Gerichtssaal zugeschaltet, um eine Konfrontation mit dem 34-jährigen Angeklagten zu vermeiden. Unter Tränen schilderte sie die letzten Stunden mit ihrer Tochter. Die Sechsjährige sei mit dem Sohn des Angeklagten befreundet gewesen. Ihre ermordete Tochter habe bereits früher im Haus des als besonders kinderfreundlich bekannten Mannes übernachtet. Eher zufällig sei es am 19. Dezember des vergangenen Jahres zu der Übernachtung gekommen. Der 34-Jährige soll das Mädchen dann getötet und sich an der Leiche vergangen haben. Danach soll er die Wohnung in Brand gesetzt haben, um die Tat zu vertuschen.

Urteil im Prozess wird am 29. November erwartet

Nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft folgen Ende nächster Woche, ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Plädoyers der Verteidiger. Das Urteil wird am 29. November erwartet. Ursprünglich sollte dieses schon Ende September fallen.