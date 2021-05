Sport in Gruppen - so etwas gab es die letzten Monate nicht. Teilweise geht das jetzt wieder, viel hängt von den Inzidenzen ab. Beim SSC Karlsruhe kehrt langsam so etwas wie Normalität auf dem Sportplatz zurück.

Barfuss springen Jungs in T-Shirts und kurzen Hosen durch den nassen Sand des Beachvolleyballgeländes des Sport- und Schwimmclub Karlsruhe (SSC Karlsruhe). Die Schützlinge von Jugendtrainer Diego Ronconi treffen sich zum Beachvolleyballtraining bei 14 Grad und Regen, eigentlich kein Vergnügen, aber trotzdem lächeln hier alle. Die Kids seien froh, dass sie sich nach sechs Monaten wieder bewegen dürften, erklärt Trainer Ronconi. Nach sechs Monaten Corona -Zwangspause stehen sie endlich wieder gemeinsam als Team auf dem Platz. Das ist möglich, weil das Training draußen stattfindet. Verlernt haben die zehn- bis elfjährigen Jungen das Spielen nicht. "Die haben nur eine halbe Stunde gebraucht, dann war eigentlich alles wie immer." Kontaktsportarten bleiben weiter verboten Der Sport- und Schwimmclub Karlsruhe (SSC Karlsruhe) bietet neben Volleyball viele Sportarten an, von Aerobic bis Unterwasserrugby. Doch Vieles geht noch nicht: Kontaktsportarten wie zum Beispiel Kampfsport bleiben so lange verboten bis die Inzidenzen niedriger sind. Aber bei Volleyball, Fußball oder Basketball gibt es Mittel und Wege, den Sport kontaktarm zu gestalten. Alles eine Frage des Einfallsreichtums der Sportleiter, sagt Stefan Ratzel, Geschäftsführer des SSC Karlsruhe. Man könne auch beim Basket- oder Fußball kontaktarm spielen, man dürfe eben dort, wo es dann zur Sache gehe, kein Wettkampfspiel machen, erklärt Ratzel. Man wandele deshalb die ursprüngliche Sportart ab und führe sie so durch, dass sie coronakonform sei. So könne man beispielsweise beim Fußball Dribbelübungen, beim Basketball Wurfübungen machen, so der SSC-Geschäftsführer weiter. Dabei nehmen die Verantwortlichen ihre Aufgabe ernst. Als Coronabeauftragter des Vereins hat Ratzel zeitweise drei Verordnungen, des Bundes, des Landes und der Stadt Karlsruhe parallel gelesen und ausgewertet. "Wir haben eine hohe Verantwortung und die füllen wir auch aus." Wunsch nach früheren Lockerungen Testen müssen sich alle, der SSC setzt zwar auf Eigenverantwortung, doch die angestellten Trainer überprüfen die Nachweise und dokumentieren, wer da ist und wer nicht. Bei Sportleiter Ratzel überwiegt die Freude über die Rückkehr zum Training, aber übermütig werden sie nicht beim SSC. Sie starteten Stück für Stück, gingen aber noch nicht aufs Ganze - immer vor dem Hintergrund, dass die Inzidenzen wieder nach oben gehen könnten. Rückblickend hätte sich Ratzel mehr Unterstützung im Jugendsportbereich während der Krise gewünscht. Zum Beispiel differenziertere Regelungen, die früher Lockerungen erlaubt hätten. Trotzdem fällt sein Urteil vergleichsweise milde aus, vielleicht auch, weil in diesem Moment die Sonne rauskommt und der Regen aufhört.