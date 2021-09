SRH-Klinikum weiter offline

per Mail teilen

Zehn Tage nach einer Cyberattacke auf die SRH-Holding sind von ihr betriebene Kliniken immer noch vom Netz. Betroffen ist auch das Klinikum Karlsbad-Langensteinbach (Landkreis Karlsruhe). Die IT-Infrastruktur werde derzeit wieder hergestellt, das werde noch einige Tage dauern, so ein Sprecher. Der Cyberangriff war am 19. September entdeckt worden, als Mitarbeiter nicht mehr auf E-Mails und Laufwerke zugreifen konnten. Ob Daten abgeflossen sind, ist unklar. Auch wer hinter der Attacke steckt und wieviel der Angriff kosten wird, stehe noch nicht fest. Ziel seien die Bildungseinrichtungen und Hochschulen des Unternehmens gewesen. Der Betrieb in Krankenhäusern sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.