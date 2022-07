Demenzkranker auf Spritztour

Die Rastatter Polizei sucht nach Zeugen und möglichen Geschädigten nach einer unerlaubten Spritztour eines Seniors am Donnerstagabend. Wie die Polizei mitteilt, sei es dem Demenzkranken gelungen, an die Autoschlüssel seiner Frau zu kommen, obwohl er nicht mehr in der Lage sei, ein Fahrzeug zu führen. Als er von seiner Fahrt von Au am Rhein nach Rastatt-Plittersdorf wohlbehalten zurückkam, wurden frische Schäden am Fahrzeug festgestellt. Aufgrund der Erkrankung des Mannes ist der Unfallhergang noch Teil der Ermittlungen.