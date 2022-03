Sportwagenfahrer wird dreimal vom gleichen Blitzer erwischt

per Mail teilen

Der Fahrer eines Sportwagens in Simmersfeld im Landkreis Calw muss tief in die Tasche greifen. Er wurde am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle nach Angaben der Polizei dreimal innerhalb kurzer Zeit vom gleichen Blitzer erwischt. Die Polizei hatte auf der B294 bei Simmersfeld eine breit angelegte Verkehrskontrolle gemacht. Dabei fiel ihnen der Sportwagenfahrer besonders auf. Seine Höchstgeschwindigkeit lag bei 195 km/h , erlaubt waren nur 100 km/h. Der Fahrer muss jetzt ein Bußgeld im vierstelligen Bereich bezahlen und seinen Führerschein für mehrere Monate abgeben.