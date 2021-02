per Mail teilen

In Karlsruhe-Neureut hat ein Fahrer eines Sportwagens am Freitagabend mehrere Verkehrsunfälle verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt sieben Fahrzeuge beschädigt - dabei entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Der Sportwagen wurde in unmittelbarer Nähe gefunden, dort war ein Schaden von rund 35.000 Euro entscheiden. Noch ist unklar, wer den Wagen gefahren hat.