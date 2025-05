per Mail teilen

Schon seit über 30 Jahren nimmt das Ehepaar Jentsch an der Sportstudie des KIT in Bad Schönborn teil. Darum bleiben die beiden auch im hohen Alter noch fit.

Eva und Jochen Jentsch gehören zu den alten Hasen der "Gesundheit zum Mitmachen" Sportstudie des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Bad Schönborn . Die beiden 77-Jährigen sind von Anfang an und damit jetzt schon zum siebten Mal mit dabei. Im Jahre 1992 wurden sie vom Institut für Sport und Sportwissenschaft am KIT angeschrieben, ob sie nicht Lust haben mitzumachen. Sie finden es gut, dass es eine solche Langzeitstudie gibt und wollten damals wissen, wie sich ihre Fitness im Laufe der Zeit entwickelt.

Eva Jentsch beim Einbeinstand mit geschlossenen Augen. Ihr Ehemann Jochen Jentsch ist als nächster an der Reihe. SWR

Seit 1992 bei der Sportstudie des KIT mit dabei

Die beiden waren schon immer sportlich, erzählen sie. Eva Jentsch turnte in ihrer Jugend, tanzte Ballett und hat gefochten. Ihr Ehemann ist früher viel geschwommen und Fahrrad gefahren, erinnert er sich. Trotz der langjährigen Routine ist Eva Jentsch diesmal aber am Anfang ganz aufgeregt. Auch Jochen Jentsch ist gespannt: "Ich hatte einen gesundheitlichen Tiefschlag in den letzten anderthalb Jahren", erzählt er. Es interessiere ihn, wie sich dadurch die Werte entwickelt haben. Aber er sei zuversichtlich.

Über die Jahre sei es bei ihm mit kleinen Abstrichen relativ gleich geblieben. "Ich kann also nicht sagen, dass sich da etwas sehr verschlechtert hat", sagt der Rentner. So geht es auch seiner Frau: "Am Anfang hatte ich sehr gute Leistungen und dann wurden sie so allmählich ein bisschen schlechter", erzählt sie. "Aber es hat immer Freude bereitet und ich finde es gut, dass auch die ganze Gemeinde teilnimmt."

Jochen Jentsch 2021 bei der Sportstudie. Das Bild hängt als Beispielbild für die Übung in der Turnhalle in Bad Schönborn. KIT/Institut für Sport und Sportwissenschaft

Studienleiter vom KIT kommt aus Bad Schönborn

Die "Gesundheit zum Mitmachen" Sportstudie wurde 1992 von dem Sportwissenschaftler Alexander Woll für seine Staatsexamensarbeit ins Leben gerufen. Bad Schönborn ist seine Heimat, deswegen habe er die Gemeinde für die Studie ausgewählt. Sie ist für ihn ein richtiges Herzensprojekt.

Egal, wo ich beruflich war, ob in Frankfurt, Karlsruhe oder Konstanz. Der Bad-Schönborn-Studie bin ich treu geblieben.

Die diesjährige Erhebung ist Ende April gestartet und geht noch bis zum 8. Juni. Über die 30 Jahre hinweg haben schon mehr als 1.000 Probanden aus Bad Schönborn bei der Studie teilgenommen. Sie ist laut Woll die längste laufende Studie zum Thema Gesundheit in Deutschland.

Über die lange Zeit hinweg wurden auch schon verschiedene Tendenzen erkannt. Zum Beispiel hatten 1992 die Probanden lediglich 50 Sportarten angegeben, inzwischen sind es 150. Darüber hinaus habe sich aber auch die Rolle der Frau und das Frauenbild in der Gesellschaft verändert. Das sehe man auch in der Studie. "Frauen haben Männer im Aktivitätsverhalten überholt, sie achten auch mehr auf ihre Gesundheit als Männer."

Fokus der Sportstudie: "Was hält die Menschen gesund?"

Fokus der Studie sei nicht, was Menschen krank macht, sondern was sie gesund hält, erklärt Woll. Sein Fazit: Um gesund zu bleiben, sollte man zweieinhalb Stunden pro Woche, also 30 Minuten pro Tag, Sport machen. Personen, die das tun, haben laut dem Sportwissenschaftler ein deutlich geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. "Wenn ich das erreiche, habe ich schon viel für meine Gesundheit getan", sagt der Professor.

Leiter der Studie und Sportwissenschaftler Alexander Woll (Links) zusammen mit Larissa Heißler (Rechts), einer Mitarbeiterin der Studie. SWR

Das Ehepaar Jentsch ist immer noch sportlich aktiv

Das beherzigt auch das Ehepaar Jentsch. Mit ihren 77 Jahren sind die beiden noch regelmäßig in Bewegung. Drei bis vier Mal pro Woche gehen sie nach eigenen Aussagen zügig spazieren. Drei bis vier Mal pro Woche fährt Jochen Jentsch eine bis anderthalb Stunden Fahrrad. Und morgens nach dem Aufstehen mache er auf dem Teppich seine Dehnübungen. Er brauche das jetzt im Alter, um wieder in die Gänge zu kommen, sagt Jochen Jentsch.

Aber es gebe auch einen Bereich, den er möglicherweise ein bisschen vernachlässigt habe: "Ich habe nicht sehr viel Krafttraining gemacht", gibt Jochen Jentsch zu. Zusätzlich zu den regelmäßigen Spaziergängen sei Eva Jentsch früher zweimal pro Woche zur Gymnastik gegangen. Das habe sich inzwischen aber auf einen Termin reduziert. "Weil ich langsam faul und bequem werde", sagt sie. Die Rentnerin gehe aber überall zu Fuß hin. Neben dem sportlichen Aspekt ist auch die Ernährung ein wichtiger Punkt für die beiden. Weniger Fleisch stehe inzwischen auf ihren Speiseplan und dafür mehr Salat und Gemüse.

Bad-Schönborn-Studie: Verschiedene Untersuchungen und sportliche Tests

Zu Beginn muss das Ehepaar am Computer einen Fragebogen zu ihrem Lebensstil, ihrer Gesundheit und zu ihren sportlichen Aktivitäten ausfüllen. Dem folgt eine gesundheitliche Untersuchung beim Arzt, um unter anderem ihre Blutwerte zu ermitteln. Danach wird der Body-Mass-Index und der Anteil des Körperfetts bestimmt. Und dann geht es auch schon los mit den sportlichen Tests. Insgesamt 15 Stück stehen den beiden bevor. Sie sind in vier unterschiedliche Kategorien eingeteilt: Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer.

Bei einer der ersten Übungen ist ein Kreis mit Tape auf den Boden geklebt worden. Die beiden müssen innerhalb des Kreises einen Ball in die Luft werfen, sich einmal um sich selbst drehen und den Ball wieder auffangen. Gar nicht so einfach, das gibt sogar die Mitarbeiterin der Studie zu. Das merkt auch das Ehepaar. Auch nach ein paar Versuchen bleibt die Übung eine Herausforderung für sie. Das Hochspringen in die Luft ist für Jochen Jentsch hingegen ganz einfach. Und auch bei den Dehnübungen zeigen die beiden, dass sie noch immer beweglich sind.

Zum Abschluss geht es nach draußen, um zwei Kilometer zu walken. Das Ehepaar startet zusammen. Jochen Jentsch verfällt schon kurz nach dem Start in einen zügigen Stechschritt. Eva Jentsch bleibt bei ihrem gemütlichen Tempo. Ihr Mann kommt deutlich früher im Ziel an. Von der Studienbegleiterin wird auf einer Uhr sein Puls abgelesen. Danach geht er seiner Frau entgegen, um ihr auf dem letzten Stück noch mal Beistand zu leisten. Und dann haben es beide auch schon geschafft.

Fazit: Beim Ehepaar Jentsch sieht es gut aus!

Am Ende wird in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter noch ihre Leistung eingeordnet. Das Fazit: Beide haben bei der Fitness gut abgeschnitten. Vor allem bei der Kraft und Ausdauer und bei der Körperzusammensetzungsanalyse sehe es ganz gut aus. Sie sollten aber langfristig daran arbeiten, dass die Muskulatur ansteigt, so der Mitarbeiter.

Mit so einem Ergebnis können beide gut leben. Eva Jentsch ist zufrieden, dass es gut gelaufen ist und sie fast alles geschafft hat. "Die Werte sind schlechter, aber das ist jetzt nicht so schlimm", sagt sie. "Ich habe sicherlich da, wo ich meine Schwächen sehe, auch nicht so ganz gut abgeschnitten", bemerkt Jochen Jentsch. "Aber wenn ich die Gesamtauswertung sehe, kann ich eigentlich ganz zufrieden sein."