Sportliche Probanden üben wieder

Was hält Menschen gesund? Das untersucht eine wissenschaftliche Langzeitstudie in Bad Schönborn, die deutschlandweit einmalig ist. Es geht dabei um die Wechselbeziehungen von Aktivität, Fitness und Gesundheit. Vor über 30 Jahren hat die Studie begonnen, zurzeit läuft die siebte Erhebung. Eva und Jochen Jentsch waren jedes Mal mit dabei, von Anfang an. Wir haben das Ehepaar bei den aktuellen Tests begleitet.