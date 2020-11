per Mail teilen

Der Karlsruher SC will ehemalige Spieler künftig an sportlichen Entscheidungen beteiligen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilt, wurde deshalb ein Sportkomitee gegründet. Dem ehrenamtlichen Gremium gehören mit Rolf Dohmen, Maik Franz, Rainer Scharinger und Rainer Schütterle vier langjährige KSC-Profis an. Das Sportkomitee soll den Verein bei strategischen Entscheidungen beraten und sein umfangreiches Netzwerk einbringen.