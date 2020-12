per Mail teilen

Die Vereinigung Special Olympics Baden-Württemberg veranstaltet im Ettlinger Albgaustadion am Mittwoch das erste Leichtathletik-Fest unter Corona-Bedingungen. Erwartet werden 60 Athletinnen und Athleten, darunter sieben Delegationen aus Baden-Württemberg, die in 15 Leichtathletik-Disziplinen gegeneinander antreten. Das Leichtathletik-Fest für Menschen mit Behinderungen wird in Form des olympischen Zeremoniells eröffnet.