Als einzige Kommune im Großraum Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden hat die Stadt Rastatt konkrete Pläne für die Schließung von Spielhallen vorgelegt. Im Juli laufen landesweit Übergangs- und Härtefallregelungen für den Betrieb von Spielhallen aus. Bereits 2012 hat die Landesregierung eine Verschärfung der Regelung für den Betrieb von Spielhallen beschlossen. Seither galten Übergangsregeln, die nun enden. So müssen zum Beispiel in Karlsruhe 51 Spielhallen überprüft werden. Sie müssen von Kinder- und Jugendeinrichtungen einen Mindestabstand von 500 Metern haben und auch untereinander ebenso weit entfernt liegen. Weil die Rechtslage schwierig ist, hat bislang nur Rastatt die Schließung von 13 seiner 22 Glückspielhallen angeordnet. In Pforzheim, mit 27 solcher Einrichtungen, ist noch nicht abschließend geklärt, wie viele weiter öffnen dürfen.