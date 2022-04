Spielgruppen für geflohene Kinder aus der Ukraine

Die Stadtverwaltung Pforzheim will 200.000 Euro in Betreuungsangebote für geflüchtete ukrainische Kinder investieren. Der Gemeinderat muss das Vorhaben noch absegnen. Mit dem Geld sollen Spielgruppenplätze für bis zu 180 geflüchtete Kinder entstehen. Eine Integration der ukrainischen Kinder in die bestehenden Kindertagesstätten sei aktuell nicht möglich, so Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn (FDP). Dort gebe es schon Wartelisten. Die Spielgruppen sollen beispielsweise in Familienzentren entstehen und pädagogisch begleitet werden. Damit gebe man den Kindern ein Stück Normalität zurück, so Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU). Aktuell sind in Pforzheim knapp 800 ukrainische Flüchtlinge registriert. Die Stadt sucht weiter dringend nach Unterbringungsmöglichkeiten.