Hubschraubereinsatz in Karlsruhe-Durlach: Mann von Spezialeinheit festgenommen

per Mail teilen

In Karlsruhe-Durlach kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Spezialkräfte haben einen Mann festgenommen, der laut Polizei zur Festnahme ausgeschrieben war und sich selbst mit einem Messer verletzen wollte.

In der Nacht auf Freitag nahmen Polizeibeamte am Bahnhof in Durlach (Kreis Karlsruhe) einen 45-jährigen Mann fest. Laut Polizei war er zuvor wegen seines alkoholisierten Zustands auffällig geworden.

Mann war zur Festnahme ausgeschrieben

Bei der Kontrolle habe die Polizei festgestellt, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben ist. Von einer "ausgeschriebenen Festnahme" ist häufig die Rede, wenn ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbefehl vorliegt. Warum das hier der Fall war, wollte die Polizei bislang allerdings nicht mitteilen.

Mann droht sich zu verletzen - Spezialkräfte greifen ein

Da der Mann damit drohte, sich mit einem Messer selbst zu verletzten und er den Polizeiinformationen nach nicht dazu bewegt werden konnte, das Messer zur Seite zu legen, wurde er von einer Spezialeinheit festgenommen. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt, die Verletzungen habe er sich zuvor selbst zugefügt. Während des Einsatzes war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.