per Mail teilen

Wegen Fahrbahnsanierungsarbeiten wird der Rastatter Tunnel ab Sonntagabend zwei Wochen lang gesperrt. Es werden massive Verkehrsbehinderungen erwartet.

Ab Sonntagabend ist der Rastatter Tunnel entlang der L77a zwei Wochen lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund hierfür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der drei Kilometer langen Nordwestumgehung von Rastatt.

Vollsperrung von Tunnel Beginn von vier Bauabschnitten

Die Vollsperrung des Tunnels zwischen Rastatt und dem Mercedes-Benz-Werk ist der Beginn von insgesamt vier Bauabschnitten. Auf den Landesstraßen 77 und 77a muss nach Mitteilung des Karlsruher Regierungspräsidiums die Fahrbahndecke erneuert werden. Die gesamten Baumaßnahmen ziehen sich voraussichtlich bis Ende August hin.

Verkehrsbehinderungen rund um Rastatt zu den Stoßzeiten

In Rastatt wird es voraussichtlich in den kommenden Wochen vor allem zu den Stoßzeiten auch an der benachbarten Autobahnauffahrt Rastatt-Nord sowie den Zuleitungen zur B3 und B36 zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Sind die Arbeiten an der L77a abgeschlossen, folgt Mitte Juli der zweite Bauabschnitt. Dann wird der südliche Abschnitt der Landesstraße saniert. Anfang August folgen dann der dritte und vierte Bauabschnitt. Dann wird die Fahrbahndecke im nördlichen Bereich der L77 unter Vollsperrung saniert. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Auch dort wird es nach Angaben des Regierungspräsidiums zu Verkehrsbehinderungen kommen.