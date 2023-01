Lkw verliert nach Unfall Ladung auf der A8 bei Pforzheim

Nach einem Lkw-Unfall auf der A8 bei Pforzheim war die Autobahn am Samstag Richtung Karlsruhe gesperrt. Die Bergung dauerte mehrere Stunden, gegen 11 Uhr war die A8 wieder frei.

Gegen halb fünf am Samstagmorgen wurden die Einsatzkräfte der Polizei alarmiert: Zwei Lastwagen seien im Baustellenbereich kollidiert. Bei einem der beiden Sattelzüge riss dabei die linke Seite komplett auf und ein Großteil der Ladung verteilte sich auf der Autobahn. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Terrassen- und Türengriffe auf der A8 bei Pforzheim

Bei einem der beiden Lastwagen wurde durch den anderen Lkw die Plane aufgerissen und die Ladung beschädigt. In Karton verpackte Terrassen- und Türgriffe, sowie Teile von Papierrollen wurden auf die Fahrbahn der Autobahn geschleudert. Helfer mussten die Ladung von Hand umladen.

Lkw mit aufgerissender Plane und beschädigter Ladung auf der A8 bei Pforzheim am Samstagmorgen Einsatz Report24

Rettungskräfte verteilten Tee an Autofahrer

Die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe war zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord ab dem Samstagmorgen komplett gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bergungsarbeiten dauerten bis gegen 11 Uhr an. Rettungskräfte verteilten in den Morgenstunden Tee an Autofahrer, die bei Minustemperaturen im Stau standen.