Sperrmüll verursacht Brand in Studentenwohnheim

In einem Studentenwohnheim in der Karlsruher-Oststadt hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Laut Polizei entdeckte ein Bewohner im verrauchten Flur brennenden Sperrmüll, unter anderem eine Bettdecke, die zusammen mit einem Teppich auf einer Couch lag. Gemeinsam mit einem weiteren Bewohner konnte das Feuer mittels Feuerlöscher noch vor dem Eintreffen der Berufsfeuerwehr gelöscht werden. Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde, ließ sich bislang nicht feststellen. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.