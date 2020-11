Ein 48-jähriger Autofahrer hat am Dienstagabend bei einer spektakulären Fahrerflucht quer durch Baden gleich mehrere Unfälle mit Verletzten verursacht. Dabei floh er nicht nur vor der Polizei, sondern brachte auch verschiedene Fahrzeuge in seine Gewalt.

Die Unfallserie begann am frühen Abend in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe). Laut Polizei war der Mann an einem Auffahrunfall beteiligt, offenbar wurde hierbei niemand verletzt. Danach floh er Richtung Karlsruhe. In der Karlsruher Weststadt baute der Mann weitere Unfälle, unter anderem streifte er eine Fahrradfahrerin, die dabei leicht verletzt wurde.

Geländewagen überschlägt sich und brennt aus

In einem Wohngebiet überschlug sich sein Geländewagen und ging in Flammen auf. Der Mann flüchtete kurz zu Fuß, bedrohte dann aber eine Autofahrerin mit einem Messer und brachte sie so dazu, ihm ihr Auto zu geben. Mit diesem Auto verursachte er noch einen Unfall, bevor er auf der A5 in Richtung Freiburg weiterfuhr.

Fahrerflucht mit Lkw fortgesetzt

Dabei kam es laut Polizei zu weiteren Unfällen bei Herbolzheim (Kreis Emmendingen) nahe Freiburg. Dort raubte der Verdächtige schließlich einen Sattelzug und rammte damit ein Auto, das ein Stück weit mitgeschleift wurde. Die beiden Insassen im Auto wurden dabei schwer verletzt. Schließlich wurde der Mann bei Riegel (Kreis Emmendingen) festgenommen.

Motiv des Mannes noch unklar

Das Motiv des Mannes ist noch unklar. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.