Die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe veranstaltet am Mittwoch um 15 Uhr ein Speed-Dating für Auszubildende und Unternehmen. Dabei sollen über die Homepage der IHK auch in der Corona-Situation Jugendliche und Ausbildungsbetriebe zusammengebracht werden. Die Vermittlung von Ausbildungsplätzen läuft in diesem Jahr per Video-Call, per E-Mail oder einfach nur telefonisch. Hauptsache, Betriebe und Jugendliche kommen zusammen. Insgesamt beteiligen sich 80 Unternehmen aus Branchen wie Banken, Gastronomie, Handel oder Pflege. In vielen Fällen kommen bereits beim Speed-Dating Ausbildungsverträge zustande, betont die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe. Die Arbeitsagentur hat parallel dazu eine Telefonhotline für alle Fragen rund um die Ausbildungsplatzssuche eingerichtet.