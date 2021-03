per Mail teilen

Herbe Verluste in den Wahlkreisen der Region bei der Landtagswahl 2021, trotzdem erheben die SPD-Kandidaten Regierungsanspruch. Außerdem geht es für die meisten auf Fehlersuche.

Ein historisch schlechtes Abschneiden im Land, die SPD sieht dennoch gute Chancen Teil der neuen baden-württembergischen Landesregierung zu werden. Doch für die meisten Kandidatinnen und Kandidaten heißt es erstmal Wunden lecken.

Kleine Erfolgserlebnisse können nicht über herbe Niederlagen hinwegtäuschen

Der Karlsruher SPD-Kandidat Anton Huber konnte zwar einen Wahlbezirk für sich gewinnen, trotzdem war er gegen die grüne Konkurrenz (39,1 Prozent) im Wahlkreis Karlsruhe I chancenlos. Er kam auf 11, 8 Prozent.

"An dem Ergebnis gibt es nichts schön zu reden. Jetzt hoffen wir, dass wir an der Regierung mitwirken können." Anton Huber (SPD), Wahlkreis Karlsruhe I

Auch die zweite Karlsruher SPD-Kandidatin Meri Uhlig ist enttäuscht über ihr eigenes Abschneiden. Für sie ist die Erkenntnis schmerzhaft, dass sie mit ihrer Kampagne nicht so viele Menschen erreicht hat, wie erhofft. Sie will trotzdem weiter für ihre Themen kämpfen.

Wie in die Zukunft mit der SPD?

SPD-Politiker im ganzen Land hoffen trotz des schlechten Wahlergebnisses auf ein Wiederaufleben eines grün-roten Bündnisses oder auf eine Ampel-Koalition mit der FDP. Karlsruhes SPD-Oberbürgermeister Frank Mentrup setzt auf eine Regierungsbeteiligung trotz allem.

SPD-Kandidaten in der Region auf Fehlersuche

In Pforzheim wurde die SPD nur viertstärkste Kraft hinter den Grünen, der CDU und der AfD mit rund 10,1 Prozent. Das Wirrwarr rund um die Pforzheimer SPD hat nicht für mehr Vertrauen in die Partei gesorgt, so Annkathrin Wulff.

Die SPD blieb auch im Wahlkreis Rastatt hinter den eigenen Erwartungen zurück. 13,5 Prozent bekam Jonas Weber, lag damit immerhin zwei Prozent über dem Landesergebnis, verlor sein Mandat aber trotzdem. Weber sieht das schlechte Abschneiden seiner Partei auch der Corona-Pandemie und dem schwierigen Wahlkampf geschuldet.

"Der Verfolger hat es immer etwas schwerer ins Gespräch zu kommen, besonders in Pandemie-Zeiten und das war ein Ausgangspunkt, der für die SPD nicht ganz einfach war." Jonas Weber (SPD), Wahlkreis Rastatt

Koalitionsgespräche als Lichtblick?

Die Grünen sind bei der Landtagswahl durchmarschiert und können sich den Koalitionspartner aussuchen. Zur Wahl stehen eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition und eine Ampel mit SPD und FDP. Jetzt kann der nächste Wettlauf beginnen.