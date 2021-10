Karlsruher SPD will Kreuzfahrten im parteieigenen Reiseservice abschaffen

per Mail teilen

Der Parteitag der baden-württembergischen SPD hat am Wochenende in Freiburg einen Antrag der Karlsruher Sozialdemokraten angenommen. Darin wird der Bundesvorstand aufgefordert, im SPD Reiseservice künftig keine Kreuzfahrten mehr anzubieten. Denn die SPD ist nicht nur eine Partei, in ihrem Namen werden auch Kreuzfahrten angeboten. Das hat den sozialdemokratischen Kreisverband Karlsruhe-Stadt offenbar auf die Palme gebracht, weil solche Angebote mit dem Engagement der Genossinnen und Genossen für den Klimaschutz nicht vereinbar seien. Der Bundesvorstand wird nun aufgefordert, sich klar gegen solche klimaschädlichen Angebote zu positionieren. Zu Begründung heißt es: Auf einer siebentägigen Kreuzfahrt sei ein einzelner Gast für 1,5 Tonnen CO2 verantwortlich. Eine Kreuzfahrt anzubieten, mache es unmöglich, ernsthaft SPD Positionen zum Klimawandel zu vermitteln.