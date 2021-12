Bei einem Waldspaziergang am Dienstagabend sind zwei 41 und 47 Jahre alte Männer von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden mit dem Hund spazieren, als der ältere Mann stürzte. Das Tier ging auf ihn los und verletzte den 47-Jährigen im Gesicht und an den Händen. Auch der Halter wurde von seinem Hund gebissen, als er ihn an einem Baum anleinen wollte. Die beiden Männer mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Hund kam in ein Tierheim.