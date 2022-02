Landratsamt: Spaziergänger sollten im Wald Rücksicht auf Wildtiere nehmen

Der Landkreis Calw ruft Spaziergänger und Wanderer zur Rücksicht auf Wildtiere im Wald auf. Begegnungen mit Menschen würde die im Winter geschwächten Tiere in Stress versetzen. Laut Calwer Landratsamt hat die Zahl der Waldbesucher in der Corona-Zeit stark zugenommen. An Spaziergänger auf ausgewiesenen Wanderwegen seien Wildtiere gewöhnt, sie würden ihr Verhalten anpassen. Begegnungen abseits der Wege jedoch können sie bei der Nahrungssuche stören und Panik auslösen. Das sei für die im Winter durch Futtermangel geschwächten Wildtiere wie Rehe oder Auerhähne lebensgefährlich, weil sie viel Kraft auf der Flucht verbrauchen. Auch Hunde sollten bei Waldspaziergängen immer angeleint bleiben. Unruhe im Wald kann nach Angaben des Kreises Calw auch zu größerem Wildverbiss an Bäumen führen.