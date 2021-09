In Karlsruhe startet am Freitag das Projekt "Smarter Friedrichsplatz“. Das Ziel des Projekts ist es, den Wasserbedarf von Grünflächen und Bäumen in der Stadt optimal anzupassen und sie so vor einer Austrocknung zu bewahren. Mit Sensoren soll die Feuchtigkeit im Boden gemessen werden, damit Personal und Bewässerung in Zukunft nachhaltig eingesetzt werden können. Mit dieser Technik will die Stadt auch an anderen Stellen Trockenheitsschäden verhindern, die aufgrund des Klimawandels entstehen.