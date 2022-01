Spatenstich für Pforzheimer "Schlossberghöfe"

per Mail teilen

Anmoderation:

Sie gilt als eine der letzten Narben des Zweiten Weltkriegs in Pforzheim: die östliche Innenstadt zwischen Schlossberg und Enz. Mit etlichen maroden Nachkriegsbauten, mit Brachflächen, die als Parkplätze dienen - und einer breiten Verkehrsschneise, die das Quartier in zwei Teile auftrennt. Das alles soll sich ändern. Die City Ost soll zu einem attraktiven Wohlfühlort werden - das meinte jedenfalls heute Oberbürgermeister Peter Boch beim Spatenstich für die „Schlossberghöfe“, wie das Sanierungsprojekt Innenstadt-Ost inzwischen heißt. Peter Lauber über das größte Bauvorhaben in Pforzheim der letzten Jahrzehnte.