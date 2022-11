per Mail teilen

Die evangelische Landeskirche Baden muss in den kommenden zehn Jahren rund 30 Prozent Kosten einsparen. Sie will daher stärker mit der Württembergischen Landeskirche kooperieren.

Zunächst sollen die Bildungseinrichtungen stärker zusammenarbeiten. So gibt es zur Zeit Gespräche über eine Fusion der Evangelischen Akademie Baden in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) mit ihrem württembergischen Pendant in Bad Boll (Landkreis Göppingen). Ziel ist, das Bildungsangebot beider Akademien jeweils landesweit anzubieten und zentral von Stuttgart aus zu steuern. Entschieden sei jedoch noch nichts, betont der badische Oberkirchenrat Matthias Kreplin.

Entscheidung über Fusion im Sommer 2023

Die Gremien beider Landeskirchen würden wahrscheinlich bis zum Sommer nächsten Jahres über die Fusionspläne entscheiden. Das Haus der Kirchen in Bad Herrenalb sei nicht betroffen. So wird auch die Badische Landesynode weiter in Baden Herrenalb stattfinden, und der Tagungsbetrieb dort weiterlaufen.

Fortbildungsangebote sollen zusammengelegt werden

Betroffen von den Fusionsplänen sind nicht nur die Landesakademien, sondern auch weitere Fortbildungsangebote, beispielsweise für Religionspädagogen oder Kirchenmusiker.

"Nur wenige Mitarbeitende der Evangelischen Akademien müssten mit einem Standortwechsel rechnen."

So seien auch keine betriebsbedingten Kündigungen geplant. Die Hälfte der Einsparungen erziele die Badische Landeskirche dadurch, dass viele Beschäftigte in den nächsten Jahren in Rente gingen.