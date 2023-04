Nach Corona und Personalmangel: Bruchsaler Spargelrestaurant Böser wieder offen

Die Spargelzeit ist in vollem Gange: In Bruchsal gibt es das Gemüse wieder im Spargelrestaurant Böser. Das Traditionslokal öffnet nach drei Jahren Pause wieder seine Pforten.

Am Tag der Neueröffnung haben rund 300 Personen reserviert. Alle kommen in das Restaurant, um Spargel zu essen. Etwa 150 Kilo von dem Gemüse braucht es, um die Menge an Menschen versorgen zu können, erklärt der Gründer des Restaurants, Wolfgang Böser.

"Der Run auf den Spargel ist an den Osterfeiertagen groß. Aber da wir hier schon eine Zeit lang bei der Ernte sind, reicht er auf jeden Fall," erklärt Wolfgang Böser. Er hat das Restaurant vor mehr als 20 Jahren gegründet.

SWR-Reporterin Mirka Tiede berichtet wie die Wiedereröffnung lief:

Team verfällt nicht in Hektik

60 Mitarbeiter sind bei der Neueröffnung im Einsatz. Nach der langen Pause sind viele neue mit dabei. In Hektik verfällt das Team rund um den Küchendirektor Peter Hildebrandt trotzdem nicht. "Es muss sich jeder erst mal einspielen. Wie die Arbeitsschritte sind oder wo, was am effektivsten, am schnellsten zu händeln ist", sagt Hildebrandt. "Aber jetzt läuft allmählich die Routine rein."

Das Team von Küchendirektor Peter Hildebrandt ist schnell eingespielt. SWR

Spargelkochen ist nicht einfach

Die Zubereitung des Spargels ist nicht einfach. Das Gemüse wird vorher schon gekocht und auf den Punkt abgeschreckt. Für den Kunden wird er dann nur noch kurz erwärmt. Dabei kann einiges schief gehen.

"Spargel verzeiht einem relativ wenig."

"Wenn er zu lange im Wasser ist, ist er weich. Und wenn die Köpfe matschig sind, dann ist es nicht mehr schön", erklärt der Küchendirektor. Die Küche des Bruchsaler Restaurant hat einen Spargelexperten, der das Gemüse ganz genau kennt und weiß, wie lange es kochen muss.

Besucher sind verrückt nach Spargel

Der Aufwand lohnt sich, denn die Besucher sind verrückt nach dem weißen Gold. Am liebsten essen sie im Restaurant Spargel mit Schnitzel oder mit einem Pfannkuchen. Alle Spargelliebhaber haben ab jetzt rund drei Monate Zeit, ihr Lieblingsgemüse zu genießen. Die Spargelzeit geht in dem Bruchsaler Spargelrestaurant bis zum 25. Juni.