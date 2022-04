Kein Personal wegen Corona: Spargel-Restaurant Böser in Forst muss schließen

Der badische Spargel sprießt, doch das Spargel-Restaurant Böser in Forst muss dauerhaft schließen. Als Folge der Corona-Pandemie fehlt dem beliebten Restaurant an der A5 Personal.

Die Saison für den badischen Spargel beginnt, die Corona-Beschränkungen fallen ab Sonntag (3. April) weg, die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen in Innenräumen sind hinfällig. Doch Wolfgang Böser plagt die Wehmut. Denn normalerweise würde er jetzt zu dieser Zeit sein Spargel-Restaurant in Forst (Kreis Karlsruhe) öffnen. Er selbst hätte sich nicht träumen lassen, dass die Tür seines Restaurants Böser nach mehr als 20 Jahren einmal dauerhaft geschlossen bleiben könnte.

Dass die 360 Plätze in seinem Restaurant jetzt leer bleiben, schmerzt ihn, gesteht er und für einen kurzen Moment wird seine Stimme brüchig. Nach zwei Jahren Schließung durch die Pandemie stellt der 62-Jährige den Restaurantbetrieb endgültig ein.

"Bei so viel Liebe und Herzblut, das man reingesteckt hat, tut es weh. Aber am Ende muss der Unternehmer entscheiden. Und so war das Aus und die Schließung des Restaurants unausweichlich."

Wo sich einst Gastronom Wolfgang Böser unter seine Gäste mischte, bleiben die Tische leer. SWR Isabel Gotovac

Wegen Corona und Lockdown sucht sich Personal neue Jobs

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, erklärt Böser. Gemeinsam mit der Familie habe man diesen Schritt lange abgewogen. Mit seinem Bruder Wolfgang betreibt er den Spargel- und Erdbeerhof Böser mit Hofladen. Doch die Personalsituation im Restaurant sei einfach zu dramatisch gewesen, erklärt der Unternehmer. Von der Servicekraft über Spülkraft bis hin zum Koch - während der Corona-Pandemie und der unsicheren Zeiten durch die Lockdowns habe sich das Personal beruflich anderweitig orientiert.

Vor allem in der Küche war die Abwanderung des Personals immens. Böser weiß, im Moment ist das Gastgewerbe für die, die eine konstante Beschäftigung suchen, zu unsicher.

"Statt zehn Köchen und acht Küchenhilfen hatten wir bis Februar nur noch drei Köche und eine Küchenhilfe."

Stellenanzeigen ohne Bewerber

Ähnlich war es im Servicebereich. Damit ließ sich der Restaurant-Großbetrieb mit 360 Plätzen nicht mehr bewältigen. Auf ein Restaurant mit Selbstbedienung umzustellen, kam für Böser nicht in Frage. Die Gäste hätten seinen Betrieb vor allem für seine Konstanz, Geschwindigkeit und Qualität gelobt. All das lasse sich aber nur mit einem guten Stamm-Team bewältigen.

Spargel-Restaurant-Inhaber Böser hat alles versucht. Schon im September hatte er damit begonnen, Personal für seinen Betrieb zu suchen, schaltete Anzeigen beim Arbeitsamt und bei Jobportalen. Vergeblich: am Ende bekam er eine einzige Bewerbung.

"Das war eine Spülkraft. Und da dachten wir, irgendwas läuft hier nicht richtig. Wir wussten, wenn sich nicht schlagartig etwas ändert, dann schaffen wir das nicht."

360 Gäste fanden hier normalerweise Platz: Das Restaurant in Forst war viele Jahre eine feste Adresse für Liebhaber von badischem Spargel. SWR Isabel Gotovac

DEHOGA bestätigt schwierige Suche nach Gastro-Personal in Corona-Zeiten

Lukas Möller kennt diese Probleme. Er selbst betreibt einen Burger-Laden in Karlsruhe und ist Leiter des Fachbereichs Gastronomie beim Branchenverband DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) in Karlsruhe. Er kenne Kollegen, die wegen fehlenden Personals ihre Öffnungszeiten ändern mussten oder früher in Rente gingen. Es sei schwer, Mitarbeitende zu finden und diese zu rekrutieren, bestätigt Möller.

"Für uns als Gastgeber sind die Mitarbeitenden die wichtigste Ressource. Die braucht es dringend für das Gastgeberdasein. Ohne die können wir unseren Betrieb nicht aufrechterhalten."

Zukunft nach Schließung des Restaurants noch ungewiss

Gastronom Böser will dennoch nach vorne blicken, er will mit neuen Ideen weitermachen. "Man wäre ja nicht Unternehmer, wenn man nicht ständig was unternehmen möchte", scherzt er. Was auf das Spargel-Restaurant in Forst folgen wird, will er noch nicht verraten. Vielleicht werde es ein ganz neues Konzept geben, erklärt der 62-Jährige.

"Es gibt da so ein tolles Sprichwort: Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf - jetzt schauen wir mal, welche Tür sich öffnen könnte."

Das Spargel-Restaurant Böser in früheren Zeiten: auch Gäste aus dem Ausland machten hier einen Stopp. Christoph Göckel

Ganz gleich, was da nun kommen wird. Nur eines ist für den 62-Jährigen sicher: bei dieser neuen Idee sollen die Mitarbeiter länger als nur eine Spargel-Saison bei ihm arbeiten können. Bis dahin wird Böser seinen Bruder Wolfgang unterstützen. Es gibt genug zu tun, seit Mittwoch hat der Hofladen mit dem Spargelverkauf wieder täglich geöffnet.