Alles wird teurer - nur gefühlt der Spargel nicht. Oder doch? Es kommt natürlich darauf an, welche Qualität man möchte: Die etwas dickeren, geraden Spargelstangen der Handelsklasse eins. Oder eben Spargel der Klasse zwei - der ist dann dünner und teils auch etwas krumm gewachsen. Unsere Reporterin Cornelia Stenull war am Spargelstand vom Hegehof in Karlsruhe Durlach Aue. Sie hat die Kundinnen dort nach ihrer Einschätzung in Bezug auf Spargel und gestiegene Preise befragt: