Die Wohlfahrtsverbände in Pforzheim warnen vor einem Kollaps vieler sozialer Einrichtungen in der Stadt. Die finanziellen Folgen der Corona-Krise dürften nicht zu einem Kahlschlag führen.

Hinter den Kulissen werden bereits Sparpakete geschnürt, die für etliche soziale Aufgaben das Aus bedeuten könnten. Das befürchtet der Chef der Caritas in Pforzheim Frank-Johannes Lemke. Diese Entwicklung sei ein besonderes Dilemma in der aktuellen Situation, so der Verband.

Wir erleben quasi in allen Bereichen massive Einschnitte. Überall droht der soziale Kollaps Frank-Johannes Lemke, Caritas Pforzheim

Arbeitsbedingungen deutlich erschwert

Die Arbeitsituation habe sich zuletzt spürbar erschwert. Beispiel Familienzentren: Obwohl Notbetreuungen stattfänden, finde die überwiegende Mehrheit nicht den Weg ins Zentrum, so die Caritas. Der wochenlange Ausfall von Betreuungsangeboten habe jetzt schon drastische Folgen, vor allem in Migrantenfamilien. In manchen Haushalten steige der Alkoholkonsum immens. Der Rettungsdienst müsse neben der medizinischen Ersthilfe viel psychologisches Fingerspitzengefühl aufbringen, denn die Verletzten oder Kranken seien verunsichert in der derzeitigen "Corona-Situation". Schutzkleidung und Gesichtsmaske ließen keine notwendige Nähe zu.

Die Politik muss jetzt genau schauen, wo weiterhin Hilfen erforderlich sind Frank-Johannes Lemke, Caritas Pforzheim

Neuer Sozialplan soll helfen

Fallen jetzt Hilfsangebote weg, so die Caritas, würden die Folgen am Ende teurer. Die Wohlfahrtsverbände fordern daher von der Stadt eine klare Strategie. Der bereits Ende letzten Jahres mit den Gemeinderatsfraktionen auf den Weg gebrachte neuen Sozialplan für Pforzheim sei ein Schritt in die richtige Richtung. Diese Aktivität solle nun mit den Fraktionen des Kreistags fortgesetzt werden.