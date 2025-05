Streit eskaliert? Toter nach Angriff in Sozialunterkunft in Karlsruhe

Ein Mann ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung in einer Sozialunterkunft in Karlsruhe getötet worden. Ein Tatverdächtiger wurde laut Polizei festgenommen.

In einer Sozialunterkunft im Karlsruher Stadtteil Daxlanden ist ein 66 Jahre alter Mann am späten Dienstagnachmittag tödlich verletzt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Abend mitteilten, konnte die Polizei einen 35-Jährigen kurz nach der Tat widerstandslos in seiner Wohnung im selben Anwesen festnehmen. 66-Jähriger stirbt in Sozialunterkunft: Motiv noch unklar Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kannten sich der Tatverdächtige und das Opfer. Das Tatmotiv ist bislang unklar. Es könnte aber mit früheren Streitigkeiten zwischen den beiden Männern zu tun haben, so die Behörden. Der 66-Jährige sei mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden. Trotz umgehender medizinischer Versorgung erlag er noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt.