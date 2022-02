Sozialgericht lehnt Versorgung mit Cannabis-Medikament ab

Das Sozialgericht Karlsruhe hat die Versorgung eines 27-Jährigen mit einem Cannabis-Medikament abgelehnt. Der Mann hatte gegen seine gesetzliche Krankenkasse geklagt. Der Auszubildende leidet an einem chronischen Schmerzsyndrom. Zunächst verschriebene Schmerzmittel halfen ihm nicht. Sein Arzt verordnete ihm darauf ein Mundspray, das Cannabisextrakte enthält und üblicherweise zur Behandlung von Multipler Sklerose eingesetzt wird. Mit diesem Medikament konnte nach übereinstimmender Einschätzung des Patienten und seines Arztes eine deutliche Schmerzlinderung erreicht werden, heißt es in einer Mitteilung des Sozialgerichts. Die gesetzliche Krankenkasse des Klägers war jedoch nicht bereit die Kosten zu übernehmen, weil alternative Behandlungsmethoden nicht ausgeschöpft seien. Dem folgte jetzt das Karlsruher Sozialgericht. Eine Versorgung mit Cannabisarzneimitteln komme nach geltender Gesetzeslage nur ausnahmsweise und unter engen Voraussetzungen in Betracht. Im Falle des Klägers gebe es noch andere, dem medizinischen Standard entsprechende Behandlungsmethoden. Der 27-Jährige kann gegen das Urteil in Berufung gehen.