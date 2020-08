Robert Trusch gehört zu einer seltenen Art: Er ist Schmetterlingsforscher im Staatlichen Naturkundemuseum in Karlsruhe. Er gilt als der Experte für Schmetterlinge im Land und kann bei kleinsten Tierchen in große Begeisterung verfallen.

Robert Trusch sitzt in seinem Garten und bekommt leuchtende Augen, wenn er vom Purpurweidenjungfernkind erzählt. Er war der Erste, der diese Schmetterlingsart am Oberrhein nachweisen konnte. Jahrelang hatte er nach ihr gesucht und dann zappelte schließlich ein Exemplar im Kescher des Schmetterlingsforschers.

Lepidopterologen sind inzwischen selten

Der Kurator am Karlsruher Naturkundemuseum hat sein Leben den Schmetterlingen verschrieben. Damit gehört er zu einer selten gewordenen Art, denn Schmetterlings-Experten, sogenannte Lepidopterologen, gibt es nur noch wenige, erzählt Robert Trusch im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Schmetterlingsforscher Robert Trusch in seinem Garten in Karlsruhe SWR

Robert Trusch wurde in Potsdam geboren, wuchs in Görlitz auf und kam im dortigen Naturkundemuseum zum ersten Mal mit den Schmetterlingen in Berührung. Nach dem Studium in Leipzig, den Montagsdemos dort und der Wende, kam er nach Stuttgart und schließlich ins Karlsruher Naturkundemuseum. Hier kümmert er sich um die drittgrößte Schmetterlingssammlung Deutschlands mit rund 2,71 Millionen Exemplaren und um den Baden-Württembergischen Schmetterlingsatlas.

Dramatischer Insektenschwund in Europa

Vor einem Jahr schlug Robert Trusch Alarm, denn der Insektenschwund ist in Deutschland dramatisch. Es muss sich dringend etwas auf europäischer Ebene ändern, wenn wir nicht viele Arten verlieren wollen, so Robert Trusch im Sonntagsspaziergang.