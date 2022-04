"Die Lage ist ernst!" - Pforzheimer Brauerei Ketterer macht sich Sorgen

Am Samstag ist Tag des deutschen Bieres. Trotzdem sind die Brauereien, wie etwa die Brauerei Ketterer in Pforzheim, derzeit nicht wirklich in Feierlaune.

Nach zwei Jahren Pandemie bewegt sich der Bierverkauf zwar langsam wieder in Richtung des Niveaus von vor der Pandemie, doch der Krieg in der Ukraine macht den Brauerern erneut einen Strich durch die Rechnung. Der Grund: Lieferengpässe und eine regelrechte Preisexplosion bei den Rohstoffen. In der Pforzheimer Brauerei Ketterer stand die Abfüllanlage für Bierfässer in den vergangenen zwei Jahren oft still. Doch jetzt läuft sie wieder. Dennoch macht sich Inhaber Michael Ketterer Sorgen. "Die Lage ist schon ernst und auch dramatisch." Abfüllanlage der Brauerei Ketterer SWR Wolfgang Hörter Sorgen bereiten zum Beispiel die steigenden Energiepreise, denn die Bierproduktion im Sudkessel braucht Wärme. Die Flaschen werden mit heißem Wasser gespült und das fertige Bier kommt in Kühlräume. Außerdem gibt es Lieferengpässe und Preissteigerungen beim Einkauf, etwa beim Malz. Das wird aus Gerste oder Weizen produziert, und da steigen die Weltmarktpreise. Die meisten Brauereien haben üblicherweise längerfristige Lieferverträge für Malz - doch die decken nur 70 bis 80 Prozent des jährlichen Bedarfs. Brauer freuen sich auf den Sommer Jetzt hoffen die Brauereien auf den kommenden Sommer. Der Bierabsatz steigt wieder. Er liegt zwar immer noch rund 17 Prozent unter dem Absatz von vor der Pandemie, aber kaum eine Brauerei musste während der Corona-Krise aufgeben, sagt der Präsident des Baden-Württembergischen Brauerbunds, Matthias Schürer.