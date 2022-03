Bei den Kanurennsport Europameisterschaften in Polen hat Sophie Koch von den Karlsruher Rheinbrüdern am Samstag zusammen mit der Berlinerin Lisa Jahn im Zweiercanadier die Silbermedaille gewonnen. Bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg setzte sich Sophie Koch im Parallelsprint gegen die Konkurrenz durch und gewann den Meistertitel. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio hatte sich die 23-jährige Athletin von den Rheinbrüdern Mitte Mai qualifiziert.