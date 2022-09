Bewegung in jedem Alter – Sportwissenschaft am KIT

per Mail teilen

Professor Alex Woll, der Leiter des Sportinstitutes am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stammt aus Bad Schönborn. Die Bedeutung von Bewegung für Jung und Alt ist sein Forschungsgebiet.

Prof. Dr. Alexander Woll ist ein Kind der Region. Der Leiter des Sportinstitutes am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stammt aus Bad Schönborn und hat schon als Kind seine Liebe zum Sport entdeckt. Über Kinderturnen und Leichtathletik kam er zum Fußball und Tennis, bis heute spielt Alex Woll im Tennisclub Langenbrücken jedes Jahr in der Mannschaft mit.

Kinder bewegen - Kongress soll Denkanstöße für die Politik bringen

Als Leiter des Sportinstitutes am KIT interessiert er sich für Bewegung in jedem Alter. Er leitet die Studie "Motorik-Modul" (MoMo), die seit 2003 in regelmäßigen Abständen die motorische Leistungsfähigkeit und körperlich-sportliche Aktivität von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersucht. Durch den Kongress "Kinder bewegen" vermittelt Alex Woll regelmäßig Informationen und Denkanstöße für Expertinnen und Experten aus der Praxis und für die Politik.

Eine neuere Studie zeigt, dass Bewegung und Sport auch die Gesundheit der Menschen in Pflegeheimen nicht nur länger erhält, sondern sogar verbessern kann, so Alex Woll.

Gesundheit in Betrieb und Gemeinde

Seit fast 30 Jahren untersucht er außerdem die Fitness der Menschen in Bad Schönborn. Diese Langzeitstudie zeigt, dass Bewegung die Lebensqualität der Menschen deutlich erhöht, so Prof. Alex Woll. Den Sportwissenschaftler interessieren zahlreiche weitere Themen, Daten zum Profifußball oder Bewegung von Robotern zum Beispiel.