Der Malermeister Oliver Gimber aus Pforzheim ist derzeit Deutschlands berühmtester Witze-Erzähler. Der "Witz vom Olli" hat tausende Fans auf verschiedensten Internetplattformen und Oliver Gimber füllt mühelos große Hallen mit seinem Programm.

Humor liegt in der Familie. Schon sein Vater erzählte gerne Witze und lachte sich dabei die Seele aus dem Leib. Bei Oliver Gimber ist das nicht anders. Der Malermeister und Inhaber dreier Firmen in Pforzheim liebt das Witzeerzählen. Doch erst als er für einen Freund in Neuseeland Witze mit dem Handy aufnahm und der sie ins Internet stellte, wurde Oliver Gimber berühmt.

Der Humor als Heilmittel gegen Burnout

Der "Witz vom Olli" hat inzwischen auf verschiedenen Internetportalen tausende Anhänger. Der Malermeister aus Pforzheim füllt als Comedian, der Geschichten aus seinem Leben und Witze erzählt, Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Dabei hat der Humor oft auch eine tragische Seite. Oliver Gimber erzählt im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg, dass er am Burn-Out-Syndrom litt. Das Witze erzählen half ihm über die Krankheit hinweg zu kommen.

Botschafter des Handwerks und Erfinder

Oliver Gimber ist leidenschaftlicher Handwerker und außerdem Erfinder. Ein Warnband für Heckklappen von Fahrzeugen, Rollstühle oder Schulranzen hat er zum Patent angemeldet. Er hält Vorträge an Schulen um für das Handwerk zu werben und er würde seinen Beruf als Malermeister nicht für eine Karriere als Comedian opfern, erzählt er SWR-Moderator Jürgen Essig im Sonntagsspaziergang.