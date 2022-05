Karlsruher Landrat blickt mit Zuversicht nach vorne

per Mail teilen

Der Südbadener Christoph Schnaudigel ist seit 2007 Chef der Verwaltung im Landkreis Karlsruhe. Im Hochhaus an der Karlsruher Kriegsstraße und in Nebenstellen ist er für rund 2.500 Mitarbeiter verantwortlich.

Baden hat Standortvorteile

Er werde dank seines leichten Dialekt-Einschlags gerne mal als Schwabe identifiziert, erzählt Christoph Schnaudigel, aber da müsse man drüber stehen. Schließlich gebe es in Baden, besonders in seinem Landkreis, ja zahlreiche Standortvorteile gegenüber Württemberg, meint er mit einem vielsagenden Lächeln.

Verwaltung im Krisenmodus

Der Beruf des Landrats sei auch deswegen so interessant, weil man für fast alles zuständig sei, erzählt Christoph Schnaudigel im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg. Dabei hätte er auf Corona gerne verzichtet. Zuerst die Flüchtlingskrise, dann Corona und jetzt der Ukraine-Krieg. Seit Jahren arbeite die Verwaltung nur noch im Krisenmodus, sagt Christoph Schnaudigel, aber dafür sei man ja schließlich auch gewählt worden.

Das neue Landratsamt SWR

Trotz aller Schwierigkeiten, trotz Klimawandel, Digitalisierung, Kostensteigerungen und Überalterung der Gesellschaft gehe er mit Zuversicht die nächsten Aufgaben an. Ob er sich allerdings im kommenden Jahr nochmal zur Wahl stellt? "Das werde ich mir im Sommer überlegen und dann im Kreistag bekannt geben".