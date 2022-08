Sonntagsspaziergang mit Feuerwehrkommandant Bernd Molitor

Bernd Molitor ist in ein gefragter Mann. Fast täglich brennt es in der Region und der Bruchsaler Feuerwehrkommandant rückt mit seinen Einsatzkräften aus, erzählt er im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Bernd Molitor ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Fast täglich brennt es irgendwo in der Region und der Bruchsaler Feuerwehrkommandant muss mit seinen Einsatzkräften ausrücken. Im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg schildert er die Belastung und die Suche nach neuen Konzepten.

Sendung am So. , 28.8.2022 13:05 Uhr, SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe