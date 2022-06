Baden-Baden ist für Dietmar Späth eine Herzensangelegenheit

per Mail teilen

Am Montag wurde Dietmar Späth in sein neues Amt als Oberbürgermeister von Baden-Baden eingeführt. Über die ersten Tage im Rathaus und seinen bewegenden Abschied von Muggensturm berichtet er im Sonntagsspaziergang.

"Baden-Baden ist so außergewöhnlich, darum kennt auch jeder die Stadt in aller Welt", sagt der neue Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) voller Stolz. Für ihn sei es eine Herzensangelegenheit, diese Stadt nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln.

Bürgernähe ist ihm wichtig, im Spannungsfeld zwischen UNESCO-Weltkulturerbe und einer möglichst familienfreundlichen Kommune möchte er mit allen zusammenarbeiten und gute Wege in die Zukunft finden, erzählt Dietmar Späth im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Fast 29 Jahre Bürgermeister in Muggensturm

Schon als junger Mann war Dietmar Späth Croupier im Kasino, für ihn sei Baden-Baden immer eine wichtige Stadt in seinem Leben gewesen. Er möchte mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen gute Wege in die Zukunft finden. Erfahrung in Verwaltungsdingen hat Dietmar Späth reichlich. Er war fast 29 Jahre lang Bürgermeister von Muggensturm und hat dort viel bewegt.

Verabschiedet wurde er mit der zweifachen Ehrenbürgerwürde, der von Muggensturm und der italienischen Partnerstadt Gradara. "Soviel geheult wie in den letzten Tagen hab ich noch nie", kommentierte Dietmar Späth den bewegenden Abschied aus Muggensturm und den tollen Neuanfang in Baden-Baden.