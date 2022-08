Trockenheit, Waldbrände und der Bruchsaler Feuerwehrkommandant

Fast täglich brennt es derzeit in der Region und der Bruchsaler Feuerwehrkommandant muss mit seinen Einsatzkräften ausrücken. Bernd Molitor im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Bernd Molitor ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Fast täglich brennt es irgendwo in der Region und der Bruchsaler Feuerwehrkommandant muss mit seinen Einsatzkräften ausrücken. "Wir brauchen neue Konzepte und Mittel, um mit solchen Bränden in Waldgebieten besser umgehen zu können", sagt Bernd Molitor.

Da sei man derzeit mit dem Landkreis, dem Forst und den Kommunen in Gesprächen. Benötigt werden geländegängige Fahrzeuge und vor allem Löschwasser in unzugänglichen Waldgebieten, so der stellvertretende Kreisbrandmeister aus Bruchsal im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg.

Die 20 Millionen Euro teure neue Feuerwache in Bruchsal. SWR

Bernd Molitor hat sich schon früh ehrenamtlich engagiert. Er war in der Jugendfeuerwehr und bei den Bruchsaler Pfadfindern. Vor 20 Jahren hat er zwei große Zeltlager mit mehreren tausend Kindern und Jugendlichen auf dem Bruchsaler Eichelberg organisiert.

Der Bruchsaler Feuerwehrkommandant Bernd Molitor. Pressestelle Feuerwehr Bruchsal

"Wenn man Ideen hat, dann muss man die auch umsetzen und vorangehen", sagt der hauptberufliche Feuerwehr-Kommandant von Bruchsal, dem der Klimawandel Sorge bereitet. "Wir müssen dringend den Bevölkerungsschutz neu organisieren und wir müssen uns noch besser vernetzen", so Bernd Molitor.