Der 21. Juni ist nicht nur der kalendarische Sommeranfang sondern auch der längste Tag des Jahres. In manchen Orten wird die sogenannte Sommersonnenwende mit einem großen Feuer gefeiert. So auch in Straubenhardt.

Es ist eine alte Tradition bevor die Tage wieder kürzer und die Nächte länger werden: Das Sonnwendfeuer. Nicht nur in den skandinavischen Ländern ein beliebter Brauch. Auch in Straubenhardt im Enzkreis wird so der kalendarische Sommer seit Jahrzehnten eingeläutet.

Das große Sonnwendfeuer in Straubenhardt im Enzkreis. Etwa 3.000 Besucherinnen und Besucher waren laut Veranstalter vor Ort. SWR

Sonnwendfeuer und 100. Geburtstag

Seit den 1950er Jahren feiert der Schwarzwaldverein Straubenhardt die Sommersonnenwende mit einem großen Feuer. In diesem Jahr war es ein besonderes Fest, denn der Verein ist 100 Jahre alt geworden.

Etliche Mengen Holz wurden für das große Feuer schon am Samstagmittag auf der Schwanner Warte, einem Aussichtspunkt in Straubenhardt, aufeinandergestapelt. Von hier blickt man direkt auf den Schwarzwald. "Es ist ganz schön, wenn man die Decken ausbreiten und ins Land schauen kann, während das hohe Feuer vor sich hinbrennt", schwärmt Frederic Trautz vom Schwarzwaldverein Straubenhardt.

Großes Feuer trotz Hitze?

Das Sonnwendfeuer in Straubenhardt ist vor allem für Familien ein beliebter Treffpunkt, um einen entspannten Sommerabend zu genießen. Und die Kleinsten werden miteingebunden: Die Kinder bekommen brennende Fackeln und entzünden alle gemeinsam das große Feuer. Das erfordert eine erhöhte Achtsamkeit, aber keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen, sagt Frederic Trautz. "Wir geben es (die Fackeln) nicht einfach so an die Kinder aus, die Eltern müssen aufpassen und wir haben unsere Leute instruiert, die Feuerwehr ist auch vor Ort." Außerdem sei die Feuerwehr auch vorher schon in die Planungen einbezogen.

Auch wegen der hohen Temperaturen stand der Verein im Vorfeld mit der Feuerwehr in engem Austausch. "Von den Feuerwehrverantwortlichen bekommen wir eine Meldung, wenn es kritisch werden könnte. Das war in diesem Jahr nicht der Fall." Frederic Trautz

SWR-Reporter Patrick Neumann hat für SWR Aktuell Baden-Württemberg von der Sonnwendfeier in Straubenhardt berichtet:

Sonnwendfeuer war ein Erfolg

Kurz vor Sonnenuntergang wurde das Feuer dann erfolgreich entzündet. Mit etwa 3.000 Besucherinnen und Besuchern sei das diesjährige Sonnwendfeuer ein Erfolg gewesen, so Trautz. "Das Wetter war in diesem Jahr optimal, man konnte im T-Shirt draußen sitzen und eine gute Zeit haben. Ich bin sehr zufrieden."