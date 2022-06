per Mail teilen

Am Donnerstag findet im Berufsinformationszentrum Karlsruhe eine Sonder-Impfaktion ohne Termin statt. Nach Informationen der Arbeitsagentur Karlsruhe/Rastatt ist die Aktion für alle Bürger und Bürgerinnen ab 12 Jahre frei zugänglich. Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums steht von 9 bis 15 Uhr in den Räumen des Berufsinformationszentrums in Karlsruhe bereit. Impfwillige können wählen zwischen Biontech oder Johnson & Johnson.