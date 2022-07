Auch wenn wir in Baden-Württemberg noch etwas auf die Ferien waren müssen, präsentiert sich der Sommer schon von seiner schönsten Seite. Das lockt auch unter der Woche schon einige Touristen in den Schwarzwald. Der war schon wegen Corona in den vergangenen Sommern ein beliebtes Reiseziel. Und auch in diesem Jahr finden wieder viele Touristen den Weg in den Schwarzwald. Tobias Zapp berichtet: