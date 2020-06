Der ADAC erwartet an diesem Wochenende die erste Sommerreisewelle des Jahres mit Staus auch auf der A5 und der A8. Reisende aus sechs Bundesländern starten in den Urlaub.

Stauschwerpunkte werden laut ADAC die Baustellen auf der A5 bei Bruchsal, bei Kronau sowie weiter südlich bei Rastatt sein. Auch die Baustelle der A8 bei Karlsbad dürfte für Rückstaus rund um das Karlsruher Dreieck sorgen.

Ähnlich viel Verkehr wie vor der Pandemie?

Viele Urlauber fahren in diesem Jahr in den Norden, aber auch Kroatien, Österreich, Italien oder Frankreich stünden hoch im Kurs, so der ADAC. Ablesbar sei das an den Routen, die online oder in den Geschäftsstellen für Mitglieder ausgearbeitet wurden. Zudem würden Urlauber in diesem Jahr das Auto für die Fahrt in die Ferien häufiger benutzen als in den Vorjahren. Traditionell sorge der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen für ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auch in Baden-Württemberg.

Die A5 wird zum Stauschwerpunkt Imago imago images / 7aktuell

Stauberater mit Sicherheitsabstand

Größere Staus werden bereits heute erwartet, dann sind auch Stauberater des ADAC unterwegs. Auch für die Stauberater gelten in diesem Sommer besondere Regeln: Sie sind mit Maske und einer Flasche Desinfektionsmittel ausgestattet. Nur mit dem nötigen Abstand könne man die Reisenden beraten, daher werde der gemeinsame Blick auf die Route im Handy oder auf die Landkarte eher schwierig, so Michael Strasser, Stauberater des ADAC Nordbaden. Dennoch werde geholfen, wenn Hilfe benötigt wird.